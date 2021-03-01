Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Вологодской области продлили до 31 марта

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписал постановление о продлении действия режима повышенной готовности до 31 марта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении также говорится о продлении больничных работающим вологжанам в возрасте 65 лет и старше с 1 по 31 марта. Консультации по вопросам назначения пособий можно получить по телефонам специалистов регионального отделения в Вологде по телефонам (8172) 72-22-43; 72-40-54; 72-67-49; 21-08-11; в Череповце по телефонам (8202)50-00-80, 50-00-82.

Ранее NewsVo сообщал, что масочный режим в Вологодской области будет действовать до отмены режима «повышенная готовность», введенного из-за коронавируса.