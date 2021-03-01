В Шекснинском районе вынесли приговор виновнику ДТП с пострадавшими

Жителя Шекснинского района приговорили к условному наказанию за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью. «Киа» и «Додж» столкнулись 18 августа прошлого года на трассе Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола».

43-летний водитель «Киа Рио», выезжая на трассу со стороны Братково, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Додж», за рулем которого находился 32-летний мужчина. Как ранее сообщал NewsVo, в аварии получили травмы оба водителя, а также две пассажирки «Доджа». Было возбуждено уголовное дело.

— В результате ДТП водитель автомобиля Dodge Neon получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью. Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью и раскаялся в содеянном, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил мужчине наказание в виде года исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно в доход государства УСЛОВНО, с испытательным сроком два года. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 350 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.