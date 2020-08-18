Четыре человека пострадали в ДТП в Шекснинском районе

18.08.2020 [Происшествия]
Четыре человека пострадали в ДТП в Шекснинском районе

Четыре человека получили травмы в столкновении «Киа» и «Доджа» в Шекснинском районе. ДТП произошло около 10.35 мск 18 августа на 65 км автодороги Вологда — Новая Ладога.

По предварительной информации областного УМВД, 43-летний водитель «Киа Рио»  не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Додж», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

— В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств, а также пассажиры Доджа — девушка 1987 г. р. и девочка 2013 г.р, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Тэги: ДТП
Фото областного УМВД

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