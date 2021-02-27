Тела двух погибших обнаружили после пожара в жилом доме в Харовском районе

В ночь на 27 февраля в деревне Семигородняя Харовского района произошел пожар в жилом доме. Сигнал о происшествии поступил около полуночи, через три минуты первые пожарные подразделения уже были на месте. Пламя охватило площадь в 120 квадратных метров.

— Справиться с открытым огнём огнеборцам удалось лишь спустя три часа. И ещё через два часа пожар был полностью ликвидирован, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

При разборе завалов были обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются. Причины пожара также предстоит установить специалистам.

Ранее NewsVo сообщал, что 72-летняя женщина и ее 69-летний супруг погибли при пожаре в поселке Первомайский Чагодощенского района. Трагедия произошла в ночь на 22 февраля.