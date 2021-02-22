Пожилая семейная пара погибла при пожаре в Чагодощенском районе

72-летняя женщина и ее 69-летний супруг погибли при пожаре в поселке Первомайский Чагодощенского района. Трагедия произошла в ночь на 22 февраля.

По данным пресс-службы областного УМЧС, загорелась одна из квартир в двухквартирном жилом доме. Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров, огнем уничтожена кровля, внутренняя отделка и имущество жильцов.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее NewsVo сообщал, что два ребенка погибли в столкновении «Лады» и «Ниссана» на 286 км автодороги Вологда-Тихвин Р21 «Кола». ДТП произошло около 15 часов 21 февраля.