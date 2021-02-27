Новые павильоны установят на автобусных остановках в Череповце

В местах большого пассажиропотока в Череповце на автобусных остановках установят новые павильоны. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Германов.

- Итак, новые остановки – двухсторонние. Всем ожидающим хватит места не только под крышей, но и на лавочках. А прозрачные стекла помогут не пропустить автобус, с какой бы стороны вы ни находились, - пишет Германов.

По словам мэра, если позволит площадь, рядом с такими остановками будут размещать павильоны со свежей выпечкой, кофе или газетами. Спиртное рядом продавать не будут.

Первые новые павильоны появятся на Набережной.

Ранее NewsVo сообщал, что весной этого года в Череповце начнут устанавливать новые трамвайные павильоны. По словам мэра, остановки будут собираться как конструктор: могут быть три метра длиной, а могут — 18. Меняется и ширина. Там, где позволяет ширина платформы, будут ставить скамейки. Если же платформа слишком узкая, это будут модули со специальными точками опоры, к которым можно прислониться.