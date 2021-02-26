Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные

Администрация Вологды и сотрудники ГИБДД обращаются к жителям города с просьбой избегать пользования личным транспортом на время уборки снега.

«Администрация города Вологды обращается к вологжанам с просьбой по возможности в течение выходных использовать для передвижения общественный транспорт, не пользоваться автомобилями и не оставлять припаркованные машины вдоль дорог. Представители ГИБДД оказывают помощь подрядной организации, осуществляющей уборку улиц: организовано сопровождение машин к местам, где движение транспорта из-за дорожно-погодных условий практически невозможно. Также мы обратились к представителям бизнеса, чтобы те своевременно убирали снег на территории возле своих зданий. Отмечу, что уборка дворовых территорий также находится на постоянном контроле Административного департамента. При несоблюдении правил благоустройства нарушители будут оштрафованы », — прокомментировал начальник административного департамента Алексей Никитин.

Сейчас, по данным пресс-службы администрации Вологды, в городе работают 44 единицы техники: расчищают проезжую часть и тротуары от снега, посыпают песко-соляной смесью. Снег на тротуарах и остановках убирают 129 дворников. В ночную смену на уборку города выйдут 55 единиц техники.

В случае необходимости сотрудники ГИБДД ограничат движение в областной столице.

По данным синоптиков обильный снегопад в Вологде продлится, как минимум, до вечера. Осадки также ожидаются в ночь с пятницы на субботу и в воскресенье днем.

Ранее NewsVo сообщал, что днем 26 февраля в Вологде из-за сильного снегопада оказалось затруднено движение автомобилей по магистральным улицам. Полицейские сопровождали машины коммунальщиков к местам, где движение авто стало практически невозможно.