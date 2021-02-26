В Вологде из-за сильного снегопада затруднено автомобильное движение

В Вологде из-за сильного снегопада затруднено движение авто по магистральным улицам и на мостах.

— Основной проблемой является движение большегрузных ТС, на подходах к указанным мостовым сооружениям. В настоящее время Госавтоинспекцией оказано содействие подрядной организации, осуществляющей уборку улиц, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские сопровождают машины коммунальщиков к местам, где движение авто из-за снегопада стало практически невозможно.

— Сотрудниками ГИБДД осуществляются мероприятия по регулированию дорожного движения, а также, в случае необходимости, частичное ограничение движения с учетом складывающейся обстановки, — отмечают полицейские.

В соцсетях жители также сообщают о длинных пробках на трассе "Вологда-Новая Ладога"