"А караван идет...": недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов

Недавнее объединение левых сил всерьез озадачило политических оппонентов. В частности, ситуация с объединением, похоже, всерьез обеспокоила некоторые оппозиционные партии, лидеры которых при любом удобном случае то и дело вставляет «шпильки» председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. И не только ему достается на орехи. Пример тому — творение местного мастера пиара со товарищи, нарисовавшего красками лжи «истинное» положение дел в вологодском региональном отделении СР. Неправда становится очевидной даже при поверхностном сопоставлении недостоверных цифр в его виршах (далее — цитата) и проверенных фактов, которые имеются в нашем распоряжении (далее — факт).

Цитата 1: «Оставим на потом оценку перспектив политического „новообразования“, названного „Справедливая Россия — Патриоты — За правду!“ На данный момент мы можем говорить лишь о том, что по пути к объединению вологодская организация справедливоросов начала рассыпаться на ходу».

Факт: Надо сказать, что «развал» регионального отделения партийные недруги предрекают постоянно. Но факты свидетельствуют об обратном. К примеру, год назад, когда оппоненты в очередной раз трубили о партийном расколе, численность партийцев СР составляла 1460 человек. А сегодня их свыше 1500 человек.

Цитата 2: «По информации из осведомленных источников, практически вся парторганизация Бабаевского района написала заявления о выходе из „Справедливой России“. Есть сведения, что в ближайшее время примеру бабаевцев может последовать ряд однопартийцев из других районных организаций Вологодчины».

Факт: Как пояснил председатель бабаевского местного отделения СР Антон Серов, никаких заявлений о выходе из партии не поступало. Напротив, по словам Серова, молодежь готова пополнить партийные ряды местного отделения.

Цитата 3: «Вопреки элементарным нормам внутрипартийной демократии, конференция была подготовлена и проведена кулуарно, превратившись в „междусобойчик“ функционеров, приближенных к Леухину… Красноречивая статистика: на конференции не были представлены 25 муниципальных районов Вологодской области!»

Факт: Приведенная в публикации статистика не соответствует действительности. Так, согласно протокольной записи, на конференцию были избраны представители от 19 районов. А всего в нашем регионе, напомним, их 26. И где же, спрашивается, эти самые 25 непредставленных на конференции районов?!

Остальные цитаты относятся к оценочному мнению автора и его «правдивых» респодентов, а потому разбирать их не имеет смысла. Впрочем, и без этих инсинуаций (цитат) достаточно для того, чтобы понять, какую цель преследовали закулисные кукловоды — расколоть набравшую вес региональную партийную организацию.

Надо полагать, что после межпартийного объединения партия значительно укрепит позиции, что не дает покоя некоторым политическим оппонентам, которые неукоснительно следуют заповеди Йозефа Геббельса: «Мы добиваемся не правды, а эффекта». Вот только этот самый эффект зачастую бывает сомнительным.

Михаил Полковников.