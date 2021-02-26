"А караван идет...": недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов

26.02.2021 [Новости компаний]

Недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов. В частности, ситуация с объединением, похоже, всерьез обеспокоила некоторые оппозиционные партии, лидеры которых  при любом удобном случае то и дело  вставляет   «шпильки»  председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову.  И не только ему достается на орехи. Пример тому —  творение местного мастера пиара со товарищи, нарисовавшего  красками лжи «истинное» положение дел в вологодском региональном отделении СР. Неправда  становится очевидной даже при поверхностном   сопоставлении недостоверных цифр в  его виршах (далее — цитата) и  проверенных фактов, которые имеются в нашем распоряжении (далее — факт).  

   Цитата 1: «Оставим на потом оценку перспектив политического „новообразования“, названного „Справедливая Россия — Патриоты — За правду!“ На данный момент мы можем говорить лишь о том, что по пути к объединению вологодская организация справедливоросов начала рассыпаться на ходу».

Факт:  Надо сказать, что «развал» регионального отделения партийные недруги предрекают постоянно. Но факты свидетельствуют об обратном.  К примеру, год назад, когда оппоненты в очередной раз трубили о партийном расколе, численность партийцев СР составляла  1460 человек. А сегодня  их свыше 1500  человек.  

Цитата 2: «По информации из осведомленных источников, практически вся парторганизация Бабаевского района написала заявления о выходе из „Справедливой России“. Есть сведения, что в ближайшее время примеру бабаевцев может последовать ряд однопартийцев из других районных организаций Вологодчины».

Факт: Как пояснил председатель бабаевского местного отделения СР Антон Серов, никаких заявлений о выходе из партии не поступало. Напротив, по словам Серова, молодежь готова пополнить    партийные ряды местного отделения.      

Цитата 3: «Вопреки элементарным нормам внутрипартийной демократии, конференция была подготовлена и проведена кулуарно, превратившись в „междусобойчик“ функционеров, приближенных к Леухину… Красноречивая статистика: на конференции не были представлены 25 муниципальных районов Вологодской области!»

Факт: Приведенная в публикации статистика не соответствует действительности. Так, согласно протокольной записи, на конференцию  были избраны представители от 19 районов. А всего в нашем  регионе, напомним, их 26. И  где же, спрашивается, эти самые  25 непредставленных на конференции районов?!  

Остальные цитаты относятся к оценочному мнению автора и его «правдивых» респодентов, а потому разбирать их не имеет смысла. Впрочем, и без этих инсинуаций (цитат)  достаточно для того, чтобы понять, какую цель преследовали закулисные кукловоды  — расколоть набравшую вес региональную партийную организацию.

Надо полагать, что  после межпартийного объединения партия значительно укрепит позиции, что не дает покоя некоторым политическим оппонентам, которые неукоснительно следуют   заповеди Йозефа Геббельса: «Мы добиваемся не правды, а эффекта». Вот только этот самый эффект зачастую бывает  сомнительным.  

Михаил Полковников.

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