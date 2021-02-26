IV Международный фестиваль кружева “Vita Lace” планируют провести в Вологде с 15 по 18 ИЮЛЯ 2021. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети.
– Центральной темой фестиваля в 2021 году остаются «Истоки», а ключевые события будут посвящены вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов как части самобытной культуры и наследия нации, – говорится в анонсе.
В этом году организаторы хотят обратить внимание современных мастеров, художников и дизайнеров на отображение национальных традиций, промыслов и ремёсел в кружевных произведениях.
Предварительная программа фестиваля в 2021 году:
- Выставка-конкурс «Изменчивое кружево: от истоков к современности» (отображение региональных традиций, промыслов и ремёсел в современных кружевных произведениях.)
- Выставка-презентация кружевных изделий участников фестиваля.
- Акция фестиваля «Под небом кружевным»
- Выставка-ярмарка (продажа кружевных изделий, инструментов и материалов для кружевоплетения)
- Круглые столы и дискуссии
- Мастер-классы и семинары по кружевоплетению и по созданию сколков.
- Показы коллекций одежды, декорированной кружевом и интерпретирующей образы традиционных национальных костюмов.
- Театрализованная программа с участием российских артистов.
- Экскурсионная программа для участников фестиваля.
Подробные описания и положения мероприятий, а также формы регистрации будут опубликованы на странице фестиваля в марте.
Ранее NewsVo рассказывал, что минувшим летом фестиваль из-за пандемии был перенесён на следующий год, как и многие другие международные и региональные фестивали, проходящие на территории Вологодской области.