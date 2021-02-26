IV Международный фестиваль кружева “Vita Lace” планируют провести в Вологде с 15 по 18 ИЮЛЯ 2021. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети.

– Центральной темой фестиваля в 2021 году остаются «Истоки», а ключевые события будут посвящены вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов как части самобытной культуры и наследия нации, – говорится в анонсе.

В этом году организаторы хотят обратить внимание современных мастеров, художников и дизайнеров на отображение национальных традиций, промыслов и ремёсел в кружевных произведениях.

Предварительная программа фестиваля в 2021 году:

Выставка-конкурс «Изменчивое кружево: от истоков к современности» (отображение региональных традиций, промыслов и ремёсел в современных кружевных произведениях.)

Выставка-презентация кружевных изделий участников фестиваля.

Акция фестиваля «Под небом кружевным»

Выставка-ярмарка (продажа кружевных изделий, инструментов и материалов для кружевоплетения)

Круглые столы и дискуссии

Мастер-классы и семинары по кружевоплетению и по созданию сколков.

Показы коллекций одежды, декорированной кружевом и интерпретирующей образы традиционных национальных костюмов.

Театрализованная программа с участием российских артистов.

Экскурсионная программа для участников фестиваля.

Подробные описания и положения мероприятий, а также формы регистрации будут опубликованы на странице фестиваля в марте.

Ранее NewsVo рассказывал, что минувшим летом фестиваль из-за пандемии был перенесён на следующий год, как и многие другие международные и региональные фестивали, проходящие на территории Вологодской области.

