В Соколе нашли лежащего на дороге мужчину

26.02.2021 [Общество]

В Соколе утром 26 февраля росгвардейцам поступило сообщение о том, что на улице Рабочей на проезжей части лежит мужчина. Правоохранители выехал по указанному адресу. 

— Мужчина находился в полусознательном состоянии и уже не мог двигать руками и ногами, внешних травм у него не наблюдалось. Росгвардейцы вызвали медиков, скинули с себя бушлаты, накрыли ими пострадавшего, стали растирать его конечности и оказали первую доврачебную помощь. Сотрудники вневедомственной охраны помогли погрузить гражданина в прибывшую машину скорой помощи, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии Вологодской области.

Известно, что пострадавший находится в реанимации Сокольской районной больницы. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Великоустюгском районе полицейские спасли мужчину, который замерзал в поле у деревни Добрынино. Из одежды не нем были только кроссовки, спортивные штаны и рубашка.

 

Тэги: обморожения, Росгвардия

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