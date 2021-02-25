В Великоустюгском районе полицейские спасли мужчину, замерзавшего в поле

В Великоустюгском районе полицейские спасли мужчину, который замерзал в поле у деревни Добрынино. Ночью 20 февраля местный житель сообщил правоохранителям, что слышал крики о помощи.

«На место был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции в составе Андрея Пожарищенского и Дениса Кульчевского», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Вместе с заявителем, который предложил свою помощь в поисках, они определили, где примерно может находиться потерпевший.

«В это время температура воздуха приближалась к отметке минус 35 градусов. Двигаясь через лес по глубокому снегу, они пошли на крики. Примерно минут через двадцать полицейские и доброволец обнаружили на краю поля мужчину, стоявшего на коленях. Из одежды не нем были только кроссовки, спортивные штаны и рубашка. Свой поступок объяснить полицейским он не смог», — также говорится в сообщении пресс-службы

Спасённого, которым оказался 35-летний житель Великого Устюга, передали бригаде скорой помощи.

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