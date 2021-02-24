В Вологде у железнодорожных путей нашли женщину, обморозившую ноги

В Вологде транспортные полицейские обнаружили лежащую рядом с железной дорогой на земле женщину. Как пояснили NewsVo в Вологодском линейном отделе МВД России на транспорте, инцидент произошел за гаражным кооперативом в районе улицы Путейской.

У женщины были признаки обморожения ног — она была одета не по сезону. Полицейские вызвали скорую помощь и помогли медикам в транспортировке пострадавшей.

— В ходе проведенных проверочных мероприятий установлена личность пострадавшей. Ею оказалась жительница г. Нижний Новгород, 1977 года рождения, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Как женщина оказалась в Вологде и как связаться с ее родственниками, сейчас выясняют полицейские.