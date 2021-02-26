Суд обязал вологодского бизнесмена Леонида Шокурова вернуть в конкурсную массу «Стройиндустрии» два участка и гараж

Арбитражный суд Вологодской области обязал вологодского бизнесмена Леонида Шокурова вернуть в конкурсную массу признанной банкротом «Стройиндустрии» два земельных участка и гараж. Согласно материалам дела, имущество было передано предпринимателю в 2017 году на безвозмездной основе. Конкурсный управляющий организации-банкрота обратился в суд, требуя признать сделку недействительной.

Бывший директор «Стройиндустрии» Вячеслав Гудков пояснил суду, что в 2012 году Шонуров предоставил фирме земельные участки и недвижимость. Эту землю планировали использовать для строительства, на нескольких участках действительно были построены дома. Согласно условиям соглашения, Шонуров должен был получать 9% от стоимости возводимых жилых домов. Неиспользованные земельные участки и имущество, как говорит Гудков, в 2017 году были возвращены владельцу. Всего, согласно заключенному сторонами соглашению, Шокурову вернули три земельных участка и четыре здания. Бизнесмен на суде ссылался на то, что не знал о наличии у должника финансовых затруднений и о том, что в результате совершения сделки, направленной на уменьшение значительного актива «Стройиндустрии», будут нарушены права и законные интересы кредиторов последнего.

Поскольку часть переданного ему застройщиком имущества Леонид Шокуров успел перепродать, решением суда бизнесмена обязали выплатить с пользу «Стройиндустрии» его стоимость, 62 483 694 рублей. Кроме того, он должен будет вернуть в конкурсную массу два участка общей площадью около двух тысяч квадратных метров, расположенные в районе улицы Гагарина, а также одноэтажное кирпичное здание гаража для электрокара, тоже расположенное на улице Гагарина.

Как ранее сообщал Newsvo, 19 декабря 2017 года арбитражный суд Вологодской области признал крупнейшего вологодского застройщика — ООО «Стройиндустрия» — банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства. Учредителя "Стройиндустрии" Вячеслава Гудкова обвинили в нецелевом использовании денег дольщиков, однако суд его оправдал.