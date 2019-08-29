Учредителя «Стройиндустрии» Вячеслава Гудкова оправдали по делу о нецелевом использовании денег дольщиков

29.08.2019 [Общество]

Вологодский городской суд вынес решение по делу учредителя "Стройиндустрии" Вячеслава Гудкова. Обвинения в нецелевом использовании денег дольщиков с него сняты, за невыплату зарплаты работникам он обязан будет выплатить штраф в 200 тысяч рублей. 

Ранее Newsvo сообщал, что бизнесмен был задержан в мае 2017 года, он обвинялся в нецелевом использовании денег дольщиков двух жилых домов на улицах Гагарина и Пугачева Вологды, а также в хищении денег дольщиков под предлогом строительства дома на улице Пугачева, работы по возведению которого были прекращены. Судом мужчине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

- По подсчетам следователей, причиненный действиями обвиняемого ущерб оценивается в 105,4 млн. руб. по невыплате заработной платы и 592,4 млн. руб. по долевому строительству. В результате злоупотребления полномочиями не выплачены налоги и сборы с организации на сумму 131,9 млн. рублей, - сообщало тогда СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, обвиняемый, злоупотребляя полномочиями, расходовал деньги организации на сторонние цели, включая «выдачу под отчет крупных сумм на цели, не связанные с производственной деятельностью организации». Кроме того, привлеченные средства дольщиков расходовались на иные объекты строительства. Все это не позволило выплатить работникам заработную плату в полном объеме и завершить долевое строительство жилых домов.

Рассмотрев материалы, представленные следствием, суд  признал Гудкова виновным в полной и частичной невыплате заработной платы работникам "Стройиндустрии": с  1 июля 2015 года по 31 марта 2017 года зная, что на счете фирмы есть деньги, средства сотрудникам не выдавал. Деньги шли на расчеты с контрагентами за товары, работы, услуги, а также "на иные цели", как сообщает пресс-служба судов Вологодской области.  Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, от уголовной ответственности по ч. 2 ст.145.1 УК РФ он освобожден в связи с истечением срока давности.

- По предъявленному обвинению по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) суд оправдал Вячеслава Гудкова, ввиду отсутствия в его действиях состава преступления. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участникам процесса, - сообщает пресс-служба судов.

Как ранее сообщал Newsvo, 19 декабря 2017 года арбитражный суд Вологодской области признал крупнейшего вологодского застройщика — ООО «Стройиндустрия»  —  банкротом и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства.

Тэги: Стройиндустрия
Сюжет: банкротство «Стройиндустрии»

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