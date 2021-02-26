Экс-начальника отдела судебных приставов в Череповце и его заместителя подозревают в злоупотреблении полномочиями

26.02.2021 [Происшествия]

Бывшего начальника отдела судебных приставов в Череповце, а также его заместителя, подозревают в незаконном прекращении исполнительных производств. Возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями.

— По версии следствия, действуя из личной заинтересованности, обусловленной карьеризмом и улучшением показателей по службе вверенного им отдела судебных приставов, подозреваемые незаконно, в нарушение установленной процедуры, утвердили прекращение 518 и 907 исполнительных производств соответственно, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Преступления вскрылись в ходе расследования уголовных дел, возбужденных в отношении двух приставов-исполнителей, женщин 34 и 40 лет, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями и служебных подлогах. Так, по версии следствия, одна из приставов в июне 2019 года, зная о том, что страховые взносы по 58 производствам, находящимся у нее на исполнении, должниками не оплачены, вносила в систему заведомо недостоверные данные о погашении долгов.Аналогичным образом действовала ее коллега, незаконно прекратив 23 исполнительные производства. 

Уголовные дела в отношении приставов были возбуждены по результатам проверки материалов УФСБ России по Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что трем другим судебным приставам этого же отдела, также признанным виновными в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, назначены судебные штрафы на суммы от 50 до 60 тысяч рублей. Уголовное дело о халатности в отношении их руководителя — заместителя начальника отдела судебных приставов — расследуется.

— С момента возбуждения первых дел следствием проведена большая работа по выявлению преступлений, проведена сверка 5,5 тысяч прекращенных исполнительных производств в отделе судебных приставов для оценки законности их прекращения, следствием они были истребованы и проанализированы данные по ним для оценки действий должностных лиц, — отмечают следователи.

Таким образом, под следствием оказались уже семь сотрудников этого отдела судебных приставов.  

Тэги: судебные приставы, злоупотребление полномочиями, служебный подлог
Сюжет: беззаконие в УФССП

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