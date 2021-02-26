Отключение от отопления 50 домов в микрорайоне Бывалово в Вологде перенесли на следующую неделю

26.02.2021 [Общество]

26 февраля администрация Вологды сообщила, что из-за плохих погодных условий работы по ремонту теплосети в Бывалово, запланированные в ночь с 26 на 27 февраля, перенесут  на следующую неделю.

— В субботу средняя дневная температура, по прогнозам синоптиков, составит 10 °C ниже нуля, в воскресенье днем — 7 °C ниже нуля. С понедельника ожидается потепление. Планируется, что специалисты устранят дефекты на теплотрассе на следующей рабочей неделе, — пишет вологда.рф.

Как ранее сообщал NewsVo, утечка произошла на центральной магистрали, идущей вдоль ул. Поэта Романова. Заметили дефект еще 9 февраля, всё это время место аварии, как сообщает вологда.рф, «держали на особом контроле, чтобы не допустить прорыва и отключения домов от теплоснабжения в аномальные морозы».

«Когда специалисты обнаружили утечку, плиты не трогали, чтобы не нанести урон дальше трубопроводу. Сейчас техника готова, и собрана команда для дальнейшей работы. Всего под отключение попадает 55 домов, восемь из них удастся переключить на другую станцию», — прокомментировал заместитель начальник департамента городского хозяйства Вологды по жилищному хозяйству Константин Гольдберг.

В департаменте городского хозяйства говорят, что батареи в квартирах у вологжан полностью не перестанут нагреваться, а будут лишь частично остывать.

«Мы настояли на том, чтобы работы были проведены в ночное время, так как ТГК-2 обслуживает несколько детских садов и школ в микрорайоне. Дал поручение „Вологдагортеплосеть“ в случае необходимости оказать помощь ТГК-2. К сожалению, за последний год жители микрорайона Бывалово уже в 5 раз страдают из-за аварий на сетях частной компании. Муниципалитет готов оказать помощь», — прокомментировал мэр города Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo со ссылкой на "Интерфакс" сообщал, что гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. По данным информагентства, оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах страны.

Вологодская ТЭЦ, которая отапливает и снабжает горячей водой около 40% жителей областного центра, является активом ТГК-2. Кроме того, компании принадлежит часть городских сетей теплоснабжения. В последние годы в Вологде участились случаи аварий на сетях ТГК-2. 

 

Тэги: отключение отопления

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