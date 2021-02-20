В Москве задержан директор ТГК-2 Надежда Пинигина

Гендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Надежду Пинигину задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По данным информагентства, Пинигину сейчас этапируют в Архангельск, оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах страны.

Вологодская ТЭЦ, которая отапливает и снабжает горячей водой около 40% жителей областного центра, является активом ТГК-2. Кроме того, компании принадлежит часть городских сетей теплоснабжения. В последние годы в Вологде участились случаи аварий на сетях ТГК-2.

Так, ранее NewsVo сообщал, что в декабре в Вологде ликвидировали дефекты на теплосетях, находящихся на балансе ПАО «ТГК-2» — на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм в районе дома по Техническому переулку, 37 и на участке сети диаметром 400 мм рядом с домом на Ярославской, 26. Из-за аварии на магистральной тепловой сети в районе перекрестка улиц Беляева и Текстильщиков утром 18 января от отопления оказались отключены сети ТГК-2 в Южном микрорайоне города. По факту отключений отопления начала проверку прокуратура.

7 декабря 2020 года в ходе прямого эфира мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что сети ТГК-2 требуют масштабного ремонта.

- Проблемы с сетями ТГК действительно есть. Мы в ближайшее время составим серьезный разговор с этим предприятием и будем пытаться обратить их внимание на существующие сети. Но от этого никто не застрахован, — отметил Сергей Воропанов.

В ходе публичного отчета за 2020 год, который состоялся 19 февраля, мэр Вологды уже заявил, что предлагает ТГК-2 вернуть сети городу, если у них не получается их обслуживать.