Череповчанин, которого осудили за убийство соседа из ревности, обжалует приговор

51-летний череповчанин, осуждённый за убийство соседа из ревности, обжалует приговор.

Как newsVO писал ранее, 34-летний потерпевший скончался в больнице утром 19 сентября 2020 года. Его госпитализировали из квартиры подсудимого на улице Бардина. Причиной смерти стало резаное ранение с пересечением вены и ранение лёгкого.

Как сообщала пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, суд установил, в ночь с 18 на 19 сентября, обвиняемый вернулся с прогулки домой и застал у себя пьяного соседа. Сожительница сказала ему, что гость оказывал ей знаки внимания. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры ударил потерпевшего ножом.

По данным областной пресс-службы судов, на предварительном следствии мужчина признал вину, но в суде отказался от своих показаний.

«По его словам, он оговорил себя из желания помочь сожительнице. В тот день к ним в гости пришел сосед. Сожительница стала жаловаться, что он к ней пристает, тот отрицал, а затем ее ударил. Сожительница упала, затем встала и ножом ударила соседа. Когда приехала скорая и полиция, он решил все взять на себя. Он попросил сожительницу заплатить адвокату, чтобы он навещал его в СИЗО. Она этого не сделала, поэтому в суде он решил ее изобличить», — говорится в сообщении пресс-службы судов по Вологодской области

С учётом представленных доказательств, суд признал его виновным и назначил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. С него также взыскано 900 тысяч рублей в пользу матери погибшего. Приговор не вступил в законную силу.