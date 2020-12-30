Череповчанина, который из ревности убил соседа, приговорили к девяти годам колонии

В Череповце суд огласил приговор 51-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве соседа.

Как newsVO сообщал ранее, утром 19 сентября 34-летний потерпевший скончался в больнице, куда его доставили из квартиры подсудимого на улице Бардина. Причиной его смерти стало колото-резаное ранение с пересечением вены и ранение лёгкого.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый, придя домой с прогулки, застал соседа у себя дома. Сожительница сообщила ему, что нетрезвый гость оказывал ей знаки внимания, тогда между мужчинами произошла словесная ссора. В ходе конфликта хозяин жилища схватил нож и нанес один удар потерпевшему. Место совершения преступления он покинуть не пытался, пострадавшему сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.