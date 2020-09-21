51-летний череповчанин задержан по подозрению в убийстве соседа из ревности

21.09.2020 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 34-летнего соседа. Потерпевший скончался в больнице от колото-резаного ранения утром 19 сентября. Как выяснилось, мужчину доставили в больницу предыдущей ночью из квартиры подозреваемого.

По версии следствия, 51-летний череповчанин, вернувшись с прогулки, застал пострадавшего у себя дома.

«Сожительница сообщила ему, что нетрезвый гость оказывал ей знаки внимания, тогда между мужчинами произошла словесная ссора. В ходе конфликта хозяин жилища схватил нож и нанес один удар потерпевшему. Место совершения преступления он покинуть не пытался, пострадавшему сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об его аресте. Следователям предстоит установить все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: убийство

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