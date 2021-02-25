Мошенники украли со счёта череповчанки полмиллиона рублей и оформили на неё кредит ещё на три миллиона

63-летняя череповчанка стала жертвой мошенников. Она рассказала, что ей в соцсети написала подруга и попросила помочь деньгами на лечение родственника.

«Полностью доверяя и думая, что общается со знакомой, череповчанка отправила ей полные данные банковских карт и коды из СМС-сообщений. В общей сложности с банковского счета заявительницы были списаны сбережения в размере 510 тысяч рублей. Кроме того, мошенники оформили кредит в размере порядка 3 миллионов рублей. Позже полицейские установили, что это была страница-дублер», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Ещё одним пострадавшим от мошеннических действий стал 73-летний череповчанин. Он рассказал, что хотел оплатить коммунальные услуги на сайте банка. Пенсионер ввёл свой логин и пароль, но ему было отказано в доступе и пришло смс о технических проблемах.

«При повторном вводе логина и пароля ему было предложено вновь пройти процедуру регистрации, указав данные банковской карты. После этого с банковского счета вологжанина двумя суммами были списаны деньги», — также говорится в сообщении пресс-службы областного УМВД РФ

Мужчина позвонил в банк и заблокировал карту. Сумма ущерба составила около 173 тысяч рублей. Полицейские установили, что потерпевший вводил свои данные на сайте-дублёре, созданном мошенниками.

Ранее newsVO сообщал о том, что мошенники обманули двух сокольчанок, которые хотели вложиться в криптовалюту.