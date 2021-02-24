Мошенники обманули двух сокольчанок, которые решили вложиться в криптовалюту

24.02.2021 [Происшествия]

Две жительницы Сокольского района стали жертвами мошенника, который обещал помочь им в получении дополнительного заработка путём инвестиций в криптовалюту. Объявление об услуге обе потерпевшие нашли в интернете. Одна из них отправила злоумышленнику 10 000 рублей, вторая — 7 500 рублей. После страница того, с кем они переписывались, была удалена, а женщины не получили деньги.

Ещё одной пострадавшей от мошеннических действий стала 63-летняя вологжанка. Муж женщины рассказал полицейским, что ей звонил якобы сотрудник банка, который рассказал об утечке данных клиентов учреждения.

«В ходе дальнейшего разговора вологжанке собеседник пояснил, что с ее счета попытались похитить деньги, но данная операция была „заморожена“, а денежные средства были помечены. Желая сохранить свои сбережения, женщина согласилась помочь в установлении тех, кто воспользовался клиентской базой банка в корыстных целях, сняла денежные средства в размере 150 тысяч рублей через кассу в одном из отделений кредитно-финансового учреждения. После чего в одном из торговых центров г. Вологды посредством банкомата она несколькими операциями перевела деньги на абонентский номер», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом мошенники убедили 60-летнего жителя Белозерского района отправить им 32 тысячи рублей.

Тэги: мошенники, криптовалюта

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