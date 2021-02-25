Администрация Вологды объявила аукцион по поиску перевозчика на троллейбусный маршрут №4

25.02.2021 [Общество]

Администрация Вологды объявила аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ, «связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа» троллейбусами по маршруту  № 4 «Больничный комплекс — Бригантина». Планируется, что в марте новый перевозчик уже выйдет на линию, контракт рассчитан на оставшуюся часть 2021 года, 2022 и 2023 год. Начальная (максимальная) цена закупки —  2 675 276,14 рублей.

Скриншот аукционной документации. На нем видно, что обслуживание троллейбусного маршрута в год администрации обходится почти в миллион. 

В техническом задании указано, что максимальное количество троллейбусов на маршруте — 12, две машины обязательно должны быть в резерве.

— Все двери салона и кабины троллейбуса должны быть в исправном состоянии. Автоматические двери пассажирского салона должны иметь исправные системы управления и сигнализации. Неавтоматические двери пассажирского салона, в т. ч. аварийные выходы, должны свободно открываться и закрываться, иметь исправные органы управления как с внутренней, так и с наружной стороны. Все двери в закрытом состоянии должны иметь блокировку от случайного открытия, — говорится в документации к закупке. 

Ранее NewsVo сообщал, что 19 февраля в ходе публичного отчета за 2020 год мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о планах городской администрации запустить в 2022 году работу троллейбусных маршрутов №3 и №6. Один из них будет кольцевым.  

- Это не какая-то фантазия, это не какая-то мечта, это реальность. Потому что контактная сеть по этому кольцу существует, и нам ее достраивать не придется.  В этом году вряд ли, но я надеюсь, что в следующем году новые троллейбусы уже пойдут по улицам нашего города. По крайней мере, мы делаем всё для этого, — сказал Сергей Воропанов.

Тэги: троллейбусы

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