Администрация Вологды объявила аукцион по поиску перевозчика на троллейбусный маршрут №4

Администрация Вологды объявила аукцион по поиску подрядчика на выполнение работ, «связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа» троллейбусами по маршруту № 4 «Больничный комплекс — Бригантина». Планируется, что в марте новый перевозчик уже выйдет на линию, контракт рассчитан на оставшуюся часть 2021 года, 2022 и 2023 год. Начальная (максимальная) цена закупки — 2 675 276,14 рублей.

Скриншот аукционной документации. На нем видно, что обслуживание троллейбусного маршрута в год администрации обходится почти в миллион.

В техническом задании указано, что максимальное количество троллейбусов на маршруте — 12, две машины обязательно должны быть в резерве.

— Все двери салона и кабины троллейбуса должны быть в исправном состоянии. Автоматические двери пассажирского салона должны иметь исправные системы управления и сигнализации. Неавтоматические двери пассажирского салона, в т. ч. аварийные выходы, должны свободно открываться и закрываться, иметь исправные органы управления как с внутренней, так и с наружной стороны. Все двери в закрытом состоянии должны иметь блокировку от случайного открытия, — говорится в документации к закупке.

Ранее NewsVo сообщал, что 19 февраля в ходе публичного отчета за 2020 год мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о планах городской администрации запустить в 2022 году работу троллейбусных маршрутов №3 и №6. Один из них будет кольцевым.