В администрации Череповецкого района прокомментировали проблему с питьевой водой в селе Яганово

В администрации Череповецкого района прокомментировали жалобы жителей села Яганово на воду с песком из-под кранов. Чиновники объяснили, что на одной из скважин разрушилась "фильтровая часть".

- По информации управления ЖКХ администрации Череповецкого района, постоянное водоснабжение Яганово осуществляется из трех скважин. На одной из них произошло разрушение фильтровой части и запесочивание. В результате скважина была остановлена.После этого половина населения села переведена на снабжение водой из озера - для хозяйственных нужд. Предварительно эта вода проходит очистку через песчаный фильтр. Другая половина села обслуживается водой, подаваемой из двух работающих скважин, - говорится в сообщении, опубликованном 24 февраля на странице администрации района в соцсети.

Для обеспечения жителей питьевой водой чиновники определили пункт выдачи, который находится в квартире №3 по улице Школьной. Кроме того, как утверждают в администрации, они уже заключили договор с фирмой на промывку скважины. В четверг, 25 февраля, обещают потепление, и специалисты смогут приступить к ремонту. На это у них уйдет один день.

- Всем потребителям, получающим техническую воду, водоснабжающей организацией МУП «Водоканал ЧМР» начисления за этот период производиться не будут, - говорится в сообщении.

Ранее NewsVo писал, что жители села Яганово в Череповецком районе жалуются в соцсетях на качество воды. По их словам, уже около двух недель из кранов течет песок со ржавчиной, а жалобы в районный «Водоканал ЧМР» не дают результатов.