Жители села Яганово под Череповцом жалуются на очень грязную воду из кранов

Жители села Яганово в Череповецком районе жалуются в соцсетях на качество воды. По их словам, уже около двух недель из кранов течет песок со ржавчиной, а жалобы в районный «Водоканал ЧМР» не дают результатов.

Наталья Короткова рассказала gorodche.ru, что такая ситуация с водой в поселке уже не первый раз.

— «Водоканал» (МУП «Водоканал ЧМР», обслуживает Череповецкий район, в том числе и Яганово — ред.) «будто вымер». Это уже не первый раз и не первый год! Знаю, что в деревне даже колонки замерзли и не работают, а в некоторых домах водопровода нет, — говорит она.

Жители рассказали журналистам, что вода качается с местного озера. Скважина есть в школе, оттуда воду сейчас возят в детский сад, у которого нет альтернативного источника водоснабжения. Воду, которая течет из-под крана, можно использовать только на мытье полов и раковин. Многие ходят с канистрами на родник.

Сообщается, что в Яганово уже приезжали сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры, они взяли воду на анализ. Тем временем жители поселка уже сочиняют стихи о своей проблеме.