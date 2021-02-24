В Череповце задержали мужчину, искавшего наркотики в сугробе

В Череповце полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

«Неизвестный искал что-то в сугробе, при этом постоянно оглядываясь. Правоохранители остановили мужчину для проверки документов. В беседе с полицейскими он признался, что искал закладку. В ходе наружного осмотра, в верхней одежде череповчанина был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Задержанным оказался 34-летний череповчанин. Экспертиза установила, что вещество в пакете — синтетический наркотик общей массой 1,15 грамм. Мужчина сказал, что купил вещество в интернете для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее newsVO сообщал об аналогичном задержании в Вологде. 25-летний мужчина также привлёк внимание полицейских странным поведением: он искал что-то в сугробе и постоянно оглядывался. При нём нашли пакетик с синтетическим наркотиком общей массой 0,55 грамм.