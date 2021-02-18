В Вологде задержали мужчину, который искал в сугробе закладку с наркотиками

В Вологде полицейские задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

«В ходе несения службы наряд патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде заметил молодого человека, поведение которого показалось странным. Неизвестный искал что-то в сугробе, при этом постоянно оглядываясь. Правоохранители остановили неизвестного для проверки документов. В беседе с полицейскими он признался, что искал закладку», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

У него изъяли пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком общей массой 0,55 грамм. Мужчина признался, что купил его в интернете для личного потребления. Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.