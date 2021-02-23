В Вологде ищут подрядчика на ремонт улицы Доронинской

Почти 52 млн рублей готовы выделить власти Вологды на ремонт улицы Доронинской. На сайте госзакупок появилась информация об аукционе по поиску подрядчика на проведение работ.

Планируется отремонтировать участок от дома №17 на улице Дальней до дома №57 по улице Доронинской. Работы будут проводиться в 2021 и 2022 году, должны быть закончены к 20 октября следующего года. Начальная (максимальная) цена контракта - 51 822 933 рубля. Заявки принимаются до 25 февраля.

Ранее NewsVo сообщал, что круглый год на этом участке дороги ямы и лужи, причем такая ситуация уже много лет.

Улица Доронинская, май 2020 года. Фото со страницы улицы в соцсети.

Осенью 2020 года, уже отчаявшись получить поддержку администрации Вологды, жители ремонтировали Доронинскую за свой счет.

В августе 2020 года ситуацию на улице Доронинской осветили в выпуске сатирического проекта «Городская беда». В коротком видео рассказывается, что «председатель Среднего посада Вологды» Олег Графинов решил проблему жителей и оборудовал для них на бюджетные деньги водную переправу.