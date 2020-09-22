В Вологде жители своими силами ремонтируют улицу Доронинскую

В Вологде жители своими силами пытаются привести в порядок улицу Доронинскую. Круглый год на этом участке дороги ямы и лужи.

— Очередная подсыпка дороги своими силами. Гусеничный тяжелый трактор планировщик взят на прокат. Трактор Volvo второй день прокапывает дренажную канаву. Спилены мелкие деревья между полосами дороги для обдува. Оборудованы деревянные мостики на пешеходном тротуаре, — пишут в аккаунте «Улица Доронинская» в соцсети.

Автор публикации отмечает, что жители и организации, которые размещаются на Доронинской, неоднократно обращались в администрацию города с просьбой отремонтировать дорогу.

— Но самый интересный устный ответ пришел совсем недавно. На вопрос: «Будут ли производиться этой осенью какие-нибудь ремонтно-планировочные работы или подсыпка?» Получили гордый ответ: «Инертных материалов нет, планировка ПРИ УСЛОВИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ. Но, проведена работа по спилу деревьев и монтажу мостиков на пешеходных дорожках»!!!!!! Ух ты! — пишут жители.

В августе этого года ситуацию на улице Доронинской осветили в выпуске сатирического проекта «Городская беда». В коротком видео рассказывается, что «председатель Среднего посада Вологды» Олег Графинов решил проблему жителей и оборудовал для них на бюджетные деньги водную переправу.