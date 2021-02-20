Акции ТГК-2 резко упали после новости о задержании директора Надежды Пинигиной

Акции Территориальной генерирующей компании № 2 резко снизились в ходе торгов на Мосбирже после новости о задержании директора предприятия.

— Уже в первые 20 минут торгов они обвалились на 5,7% — до 0,00416 ₽ за бумагу. К 15:25 мск обыкновенные акции компании теряли 5,72% к предыдущему закрытию торгов, — сообщает РБК.

Ранее NewsVo со ссылкой на "Интерфакс" сообщал, что гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По данным информагентства, Пинигину сейчас этапируют в Архангельск, оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах страны.

Вологодская ТЭЦ, которая отапливает и снабжает горячей водой около 40% жителей областного центра, является активом ТГК-2. Кроме того, компании принадлежит часть городских сетей теплоснабжения. В последние годы в Вологде участились случаи аварий на сетях ТГК-2.