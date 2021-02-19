Регоператор «Чистый след» задолжал более 13 млн рублей перевозчикам мусора

Суд взыскал с регионального оператора по обращению с ТКО, ООО «Чистый след», более 13 миллионов рублей за ненадлежащую оплату услуг по транспортировке, приему и размещению мусора. Задолженность образовалась перед муниципальным предприятием Бабаевского района «Служба заказчика» и ООО «ЭкоТрансСервис» из Череповца.

«Служба заказчика» и «ЭкоТрансСервис» (операторы) на основании заключенных договоров в период с апреля по июль 2020 года оказывали ООО «Чистый след» (региональный оператор) услуги по приему и размещению ТКО на полигоне твердых бытовых отходов города Череповца. Кроме того, «Служба заказчика» также заключила договор с регоператором на услуги по транспортированию ТКО в границах Бабаевского района.

— В обоих случаях факты оказания операторами услуг подтверждены материалами дела, доказательства оплаты ООО «Чистый след» не представило, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге за выполненные услуги регоператор задолжал бабаевскому предприятию 3 008 390 рублей 38 копеек, череповецкому – 10 617 350 рублей 74 копейки. ООО «ЭкоТрансСервис» также начислило неустойку в 165, 3 тысячи рублей за нарушение сроков оплаты. Таким образом, общая сумма, которую "Чистый след" должен выплатить партнерам по решению суда - 13, 8 млн рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце суд отказал регоператору во взыскании долга за вывоз мусора из квартиры, в которой никто не живет