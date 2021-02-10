В Череповце суд отказал регоператору во взыскании долга за вывоз мусора из квартиры, в которой никто не живет

В Череповце суд отказал ООО «Чистый След» во взыскании задолженности за вывоз мусора с собственника квартиры, в которой никто не живет.

Регоператор обратился с иском о взыскании задолженности за коммунальные услуги по обращению с ТКО с 1 января 2019 года по 30 июня 2020 года в размере 1411 рублей 32 копеек. Кроме того, «Чистый след» просил взыскать с собственника жилья пени в размере 31 рубля 53 копеек и расходов по уплате госпошлины в размере 400 рублей.

Череповчанин подал встречный иск, указав, что он действительно является собственником квартиры, но с момента сдачи дома в эксплуатацию там никто не проживает, коммунальными услугами не пользуется.

— Он неоднократно обращался в ООО «Чистый След» с просьбой выполнить перерасчет размера платы за услугу и предоставлял счета за электроэнергию, подтверждающие, что в течение длительного времени ее расход равняется нулю. Просил обязать ООО «Чистый След» произвести перерасчет платы за коммунальные услуги по обращению с ТКО на сумму 1411,32 рублей и взыскать штраф в размере 50% от суммы, присужденной в его пользу, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

При рассмотрении дела в Череповецком городском суде выяснилось, что собственник квартиры и члены его семьи платят за вывоз мусора в одной из деревень Череповецкого района Вологодской области, где постоянно проживают. Этот факт ООО «Чистый След» не оспаривался.

— Суд принял во внимание, что согласно решению Верховного Суда РФ от 26 февраля 2020 г. № АКПИ19-967 при временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством РФ. ТКО относятся к тем видам коммунальных услуг, размер платы за которые рассчитывается исходя из нормативов потребления. При этом коммунальная услуга по обращению с ТКО не относится к отоплению и услугам на ОДН, перерасчет которых в связи с отсутствием потребителя прямо запрещен Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, — сообщает пресс-служба судов.

В итоге судья посчитал, что отсутствие методики перерасчета не является основанием для ущемления прав череповчанина как потребителя жилищно-коммунальных услуг. «Чистому следу» в иске отказали, и в связи с этим и встречный иск собственника квартиры был отклонен.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.