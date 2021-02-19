Жители Вологды выберут голосованием общественные пространства, которые благоустроят в 2022 году

Общественные пространства, которые в первоочередном порядке будут отремонтированы и благоустроены в Вологде в 2022 году, горожане выберут голосованием. Отдать свой голос можно не только через интернет, но и оффлайн.

— Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды, доступ к которой откроется после регистрации на Едином портале государственных услуг или по номеру телефона. Проголосовать также можно будет в МФЦ, крупных торговых центрах и значимых общественных местах. При необходимости вологжанам помогут волонтеры, — сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Как ранее сообщал NewsVo, голосование за общественные пространства для благоустройства в 2021 году прошло на официальном сайте администрации города в феврале 2020 года. Лидером стал Рождественский парк, набравший около 1200 голосов, на втором месте с результатом более 800 голосов оказалась Осановская роща.

В 2020 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в Вологде был благоустроен бульвар улицы Пирогова.