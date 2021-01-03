Вологодский бульвар Пирогова вошел в список лучших общественных пространств по мнению издания «Афиша Daily»

Традиционный список лучших новых общественных пространств по итогам 2020 года опубликовало в канун праздников издание «Афиша Daily». В этом списке из 10 пунктов вологодский бульвар Пирогова находится на второй строчке.

– Бульвар Пирогова стал первым современным общественным пространством в Вологде. Визитная карточка проектировщиков — вовлечение в создание проекта жителей и всех причастных и раскрытие идентичности места. Получилось дружелюбное пространство для пешеходов в центре типичного района панелек, не похожее ни на одно другое. Атмосферу отлично передают торшеры с мягким светом, столы для игр в шахматы, имитация домашнего ковра в мощении, а также мозаичный северный лось (советский герб города), который удалось сохранить при ремонте дома. Создатели подумали и о том, чтобы детям здесь не было скучно: можно побродить по красному тактильному лесу или прошептать секрет по переговорным трубкам. Благоустройство хорошо прокачало команду специалистов: в нем участвовали местные архитекторы, дизайнеры и подрядчики, – говорится в издании.

Как ранее писал NewsVo, «технический запуск» обновленного бульвара на улице Пирогова в Вологде прошёл 21 ноября.

