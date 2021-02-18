На промплощадке «Северстали» в Череповце произошел прорыв газопровода и пожар

В Череповце днем 18 февраля на промплощадке «Северстали» произошел прорыв газопровода и пожар.

— Коллеги, сообщаю об опасном событии на станции Западная нашей промплощадки. Сегодня около 14ч там зафиксировано возгорание в результате прорыва на газовом трубопроводе. Возгорание ликвидировано, на месте работают специальные службы, — написал на своей странице в соцсети генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

Позднее стали известны подробности происшествия: водитель автомобиля БелАЗ не справился с управлением, съехал на обочину, в результате оказалась повреждена опора газового трубопровода диаметром 80 мм.

По словам Виноградова, пострадавших в результате инцидента нет.

В пресс-службе УМЧС по Вологодской области корреспонденту NewsVo сообщили, что у них нет информации о случившемся.