90 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Череповце

18.02.2021 [Общество]

90 рекламных конструкций, смонтированных без согласования властей, обнаружили в Череповце. По словам мэра города Вадима Германова, при выдаче разрешений в муниципалитете обращают внимание не только на внешний вид рекламы, но и на технические расчеты. Чиновники проверяют, сможет ли баннер выдержать штормовой ветер или удержится ли конструкция на стене здания.

— Уже сейчас мы нашли 90 реклам, установленных без согласования. Желающим воскликнуть: «Прекратите кошмарить малый бизнес!», смело возразим. Среди нарушителей есть и федеральные сети, и глобальные компании, — пишет Германов на своей странице в соцсети.

Мэрия направила собственникам рекламы предупреждения. Если они не предпримут никаких мер, с 12 марта начнется демонтаж конструкций. 

Ранее NewsVo сообщал, что в январе в Череповце начали вывозить с улиц бесхозные ларьки. В городе около 40 торговых павильонов, которые оказались не нужны своим владельцам. 

Тэги: незаконная реклама

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