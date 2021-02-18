90 незаконных рекламных конструкций демонтируют в Череповце

90 рекламных конструкций, смонтированных без согласования властей, обнаружили в Череповце. По словам мэра города Вадима Германова, при выдаче разрешений в муниципалитете обращают внимание не только на внешний вид рекламы, но и на технические расчеты. Чиновники проверяют, сможет ли баннер выдержать штормовой ветер или удержится ли конструкция на стене здания.

— Уже сейчас мы нашли 90 реклам, установленных без согласования. Желающим воскликнуть: «Прекратите кошмарить малый бизнес!», смело возразим. Среди нарушителей есть и федеральные сети, и глобальные компании, — пишет Германов на своей странице в соцсети.

Мэрия направила собственникам рекламы предупреждения. Если они не предпримут никаких мер, с 12 марта начнется демонтаж конструкций.

Ранее NewsVo сообщал, что в январе в Череповце начали вывозить с улиц бесхозные ларьки. В городе около 40 торговых павильонов, которые оказались не нужны своим владельцам.