В Череповце с улиц убирают бесхозные ларьки

В Череповце начали вывозить с улиц бесхозные ларьки. Как пишет мэр Вадим Германов на своей странице в соцсети, сейчас в городе около 40 торговых павильонов, которые оказались не нужны своим владельцам.

— Срок аренды земли давно истек, а «комки», как их называли в 90-е, продолжали стоять на прежних местах, — отмечает Германов.

Павильоны власти отправляют на штрафстоянку. Если их не заберут, имущество сдадут в металлолом. В ближайшие месяцы мэрия планирует убрать все незаконные ларьки.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде суд признал недействительным предписание ГИБДД о демонтаже ларька хлебокомбината у Красного моста