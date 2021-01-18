В Вологде суд признал недействительным предписание ГИБДД о демонтаже ларька у Красного моста

18.01.2021 [Общество]

В Вологде арбитражный суд признал недействительным предписание отдела ГИБДД о демонтаже торгового павильона ЗАО «Вологодский хлебокомбинат» у Красного моста.

По материалам дела, павильон был установлен в 1996 году на основании договора аренды земельного участка, заключённого с администрацией города. В дальнейшем договор регулярно перезаключался: последний действует до 2025 года. В 2018 году мэр Вологды заявил, что ларёк установлен незаконно, но слова Сергея Воропанова не подтвердились.

«Отдел ГИБДД при осуществлении государственного надзора в области безопасности дорожного движения пришел к выводу, что торговый павильон расположен в границах автомобильной дороги общего пользования в районе пересечения улиц Зосимовской и Пречистенской набережной, такое размещение создает помехи для движения транспортных средств, а выходящая непосредственно на проезжую часть входная группа павильона создает угрозу для движения пешеходов, чем нарушены требования пункта 5.1.1 ГОСТа Р50597-2017. В связи с этим отдел ГИБДД выдал МКУ „Служба городского хозяйства“ предписание демонтировать торговый павильон, расположенный на проезжей части дороги», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Учреждение обжаловало предписание.

Исследовав материалы по делу, суд пришёл к выводу, что павильон не находится на проезжей части и признал предписание недействительным.

Тэги: ларьки, Торговля

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