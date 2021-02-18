В 2021 году обещают полностью очистить от кустарников полосу отвода дороги Кич-Городок - Великий Устюг

18.02.2021 [Общество]

В 2021 году областные власти обещают полностью очистить от кустарников и деревьев полосу отвода автодороги Кич-Городок — Великий Устюг. Об этом в ходе рабочего визита в муниципалитет рассказал начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области Андрей Накрошаев. 

«Основной проблемой является заросшая деревьями и кустарником полоса отвода. С прошлого года дорожники приступили к расчистке с помощью экскаватора и мульчера. В совокупности было расчищено 15 км дороги. Однако в связи с выпадением снега было принято решение работы приостановить, — отметил Накрошаев. — Продолжение работ запланировано на середину апреля. Задача, которая стоит перед дорожными организациями, — в этом году полностью расчистить участок Кич-Городок — Великий Устюг».

Комиссия департамента также проверила, как содержится мост через реку Юг. В прошлом году дорожники завершили работы по его ремонту и открыли движение по обеим полосам.

«Теперь необходимо заниматься его надлежащим содержанием. Кроме того, в прошлом году жители обращались ко мне с просьбой не допустить загрязнение тротуаров. Для этого нами были установлены дополнительные защитные экраны, которые препятствуют попаданию на тротуар с проезжей части грязи и снега, - добавил Андрей Накрошаев.

Кроме того, глава департамента обсудил с главой администрации Кичменгско-Городецкого района Сергеем Ординым планы ремонтов дорог на 2021 год. Так, планируется заасфальтировать примыкание на нулевом километре дороги Кич- Городок – Еловино и заасфальтировать 1,1 км подъезда к деревне Шатенево. 

Ранее NewsVo сообщал, что в 2021 году в Нюксенском районе продолжат работу по очистке полосы отвода дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас от кустов и деревьев. Трасса длиной 66 километров связывает между собой множество сельских территорий, наиболее крупной из которых является посёлок Городищна. 

Тэги: ремонт дорог

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