На дороге Нюксеница-Брусенец-Игмас обещают очистить полосу отвода и заасфальтировать участок

17.02.2021 [Общество]

В 2021 году в Нюксенском районе продолжат работу по очистке полосы отвода дороги Нюксеница-Брусенец-Игмас от кустов и деревьев. Трасса длиной 66 километров связывает между собой множество сельских территорий, наиболее крупной из которых является посёлок Городищна. 

— В прошлом году дорожники уже расчистили участок между деревнями Ларинская и Городищна. Но это даже не половина от того, что необходимо сделать. С главой района договорились о том, что в текущем году эта работа будет продолжена. И мы в ближайшее время совместно выберем следующий участок,  на котором выполним эти работы, — цитирует пресс-служба слова начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрея Накрошаева. — Кроме того, по поручению губернатора области с этого года мы приступаем к асфальтированию участка между Ларинской и Городищной. ПСД находится в финальной стадии разработки. 

По словам Накрошаева, в 2021 году восстановят наиболее разрушенные участки дороги Нюксеница-Лесютино-Пожарище. Большая часть ее покрытия выполнена из песчано-гравийной смеси. 

— В этом году дорожниками будет выполнено восстановление ее наиболее слабых участков общей протяженностью 2,55 км. От местного населения уже давно есть запрос на то, чтобы устроить там асфальтовое покрытие. Будем пробовать  получить финансирование на данную дорогу через федеральную программу «Комплексное развитие сельских территорий», — добавил Накрошаев. 

Также Андрей Накрошаев сообщил, что в этом году запланировано асфальтирование 1,5 км участка «Нюксеница-Берёзовая слободка».

 

Тэги: дороги, ремонт дорог

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