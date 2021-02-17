500 вологжан смогут принять участие в проекте «Заочный колледж» в 2021 году

Набор на обучение в рамках проекта «Заочный колледж» в Вологодской области начнется в сентябре.

— В 2021 году в рамках проекта «Заочный колледж» 500 граждан смогут получить образование в 18 колледжах и техникумах области по востребованным направлениям в отраслях промышленности, транспорта, образования, лесного и сельского хозяйства, сферы услуг и ЖКХ, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее NewsVo сообщал, что проект «Заочный колледж» реализуется в регионе с 2020 года. Принять участие в нем могут жители области старше 22 лет, не имеющие среднего или высшего образования. Обучение в заочной форме даст им возможность осваивать образовательную программу без отрыва от рабочей деятельности. Колледжи и техникумы Вологодской области будут в течение пяти лет ежегодно принимать на обучение в рамках проекта 500 студентов. В ходе обучения будут как теоретические, так и практические занятия, а также очные сессии с экзаменами.