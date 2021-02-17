Серию экскурсий и образовательных программ к 23 февраля подготовили музеи Череповца

Серию тематический мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества, подготовили музеи Череповца.

Экскурсию «От кольчуги до мундира» (6+) проведёт 17 февраля в 18:30 Историко-краеведческий музей.

Здесь детей познакомят с интересными фактами из военной истории и расскажут им о том, как с течением времени менялось военное снаряжение и обмундирование. Эту экскурсию сотрудники музея также смогут провести в любой другой день по предварительной заявке.

Стоимость: 120 рублей (льготный — 100 рублей, социальный — 100 рублей).

Мастер-класс по изготовлению танка в технике валяния (6+) проведёт мастер Лидия Будилова 20 февраля в 15:00 в Историко-краеведческом музее.

Стоимость: 200 рублей.

Программа «Жизнь в стиле милитари» (6+) пройдёт 21 февраля в 15:00 в Историко-краеведческом музее. Мероприятие включает в себя сразу несколько тематических экскурсий.

– Начнём мы с рассказа об обмундировании и о том, как оно менялось, на экскурсии «От кольчуги до мундира». Покажем военную форму разных эпох и даже дадим какие-то её элементы примерить! – говорится в анонсе мероприятия. – Следом гостей ждут практические занятия по медицинской помощи — освежим знания и потренируемся в её оказании, обсудим угрозы современности и ознакомимся со средствами химзащиты.

Стоимость: 250 рублей. Запись по телефону: +7 (8202) 55-33-55

Музейное занятие «Святое дело — Родине служить!» (0+) проводится по предварительной записи в период с 16 по 20 февраля в Детском музее.

– В преддверии Дня защитника Отечества расскажем историю государственного праздника, для чего и кто его празднует, почитаем стихи и сделаем подарки для пап, дедушек и братьев в технике аппликации, – сообщается на странице Череповецкого музейного объединения.

Стоимость: 160/100/110 рублей. Запись по телефону: +7 (8202) 55-12-93.

Занятия по скрапбукингу для детей и взрослых пройдут 20 февраля в Выставочном зале. В 10:15 для детей «Открытка для наших защитников» (6+). Стоимость: полный — 150 рублей, льготный — 120 рублей, социальный — 130 рублей. А в 12:00 — занятие по скрапбукингу для взрослых: собираем мужскую открытку (12+). Стоимость: 300 рублей. Запись по телефону: +7 (8202) 26-48-03.

Мастер-класс по созданию оберега «Полкана» (12+) пройдёт 23 февраля в 16:00 в Мемориальном доме-музее Верещагиных.

– Полкан буквально переводится как «пол-коня». Это некий русский кентавр, существо, выступавшее защитником и помощником людей и предупреждавшее об опасностях, – сообщается в анонсе.

Стоимость: 200 рублей. Запись по телефону: +7 (8202) 50-15-94.

Музейное занятие «Служба — дело почетное» (9+) проводит по предварительной записи Дом Милютина.

Участникам расскажут о достижениях Ивана Андреевича Милютина на посту городского головы. Его труд — пример неутомимого служения на благо родного города и напоминание о том, что служба может быть не только военной, но и гражданской. После исторического экскурса вас ожидает мастер-класс по изготовлению ордена.

Стоимость: 150 рублей. Запись по телефонам: +7 (8202) 55-87-15, +7 (8202) 55-87-17.

Вологодский музей-заповедник также подготовил серию познавательных программ в преддверии Дня защитника Отечества.

