Серию детских программ в преддверии 23 февраля подготовил Вологодский музей-заповедник

Научные сотрудники Вологодского музея-заповедника подготовили в преддверии Дня защитника Отечества несколько познавательных программ для детей.

«Город.Человек.Война» – интерактивное театрализованное занятие, которое проходит в экспозиции одноименной выставки. Участников ждет рассказ о том, как жили вологжане в 1941-1945 годах. Во время занятия используются аудио и видео материалы, участники определяют назначение предметов военного времени, знакомятся с именами героев-вологжан, им читаются письма с фронта.

«Родом мы из военного детства» – программа для учащихся начальной школы рассказывает о жизни детей в годы Великой Отечественной войны. Повествование коснётся различных аспектов жизни: учёбы в школе, питания, помощи взрослым в быту. Рассказ будет сопровождаться предметами военного времени из фонда музея-заповедника.

«Несокрушимая и легендарная» – программа проходит в форме брейн-ринга на военную тематику. Игра рассчитана на 8-11 классы школ.

– Вопросы игры нацелены не только на проверку знаний участников программы, но и на знакомство с малоизвестными героическими подвигами фронтовиков-вологжан, – говорится в анонсе мероприятия.

«Никто не забыт. Ничто не забыто» – интерактивное театрализованное занятие для школьников разного возраста.

– Участники знакомятся с уникальными аудио- и видеоматериалами, определяют назначение предметов военного времени, вспоминают имена героев-вологжан, – рассказывают сотрудники музея.

Мероприятия проводятся по предварительным заявкам. Телефон: 8 (8172) 72-25-11

Стоимость занятия: взрослые - 170 рублей с человека, школьники и студенты - 80 рублей с человека, двое сопровождающих группы (педагоги, родители, организаторы) – бесплатно.