На восемь суток арестовали Евгения Доможирова организацию митинга и шествия в Вологде 31 января

16 февраля в Вологодском городском суде огласили решение по делу Евгения Доможирова. Главу «Движения „Вместе“» обвинили в организации митинга и шествия, которые состоялись 31 января в Вологде. В тот момент Доможиров находился в спецприемнике.

— С учетом смягчающих обстоятельств, судья Гарыкина назначила 8 суток ареста. А сколько бы назначила без смягчающих?! Ждем конвой, — написал Доможиров на своей странице в соцсети.

Александр Чаузов и Евгений Доможиров

Ранее NewsVo сообщал, что вечером 29 января Вологодский городской суд арестовал главу „Движения ‚Вместе‘ на пять суток. Его признали виновным в организации несанкционированного шествия, которое состоялось в центре города 23 января в поддержку Алексея Навального.

16 февраля также стало известно, что череповецкие полицейские прислали главе «Движения «Вместе» Евгению Доможирову телеграмму, в которой вызывают его в местный отдел МВД для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). По всей видимости, главу "Движения "Вместе" заподозрили в организации митинга и в Череповце.