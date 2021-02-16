В Череповце суд отправил на принудительное лечение подростка, признанного виновным в грабеже, нападении и кражах

В Череповце суд отправил на принудительное лечение 15-летнего подростка, признанного виновным в грабеже, нападении и серии краж.

Как newsVO сообщал ранее, в сентябре 2019 года подсудимый со сверстником подошёл к незнакомому школьнику на улице Ленинградской и потребовал отдать им кроссовки. Получив отказ, они отобрали у ребёнка телефон и скрылись.

31 января 2020 года пьяный подросток с приятелями у подъезда дома на улице Строителей напал на 34-летнего мужчину, которого заподозрил в краже телефона. Потерпевший получил травму головы, которая повлекла развитие у него психического расстройства с нарушением памяти. Телефон мужчины обвиняемый присвоил себе.

Кроме того, юноша украл жёсткие диски с витрины в торговом центре на Московском проспекте, а также, действуя с младшими подельниками, похитил сигареты и алкоголь на 23 тысячи рублей из магазинов на улицах Ломоносова и Бардина.

«Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов 15-летний подросток страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, что исключает его вменяемость. Несовершеннолетнему постановлением суда назначены принудительные меры медицинского характера», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решение вступило в законную силу. Информация о подельниках подсудимого передана в органы профилактики правонарушений несовершеннолетних.