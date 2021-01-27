В Череповце 15-летнего подростка, обвиняемого в грабеже, кражах и избиении, признали невменяемым

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже, серии краж и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как newsVO сообщал ранее, в сентябре 2019 года обвиняемый со сверстником подошёл к незнакомому школьнику на улице Ленинградской и потребовал отдать им кроссовки. Получив отказ, они отобрали у ребёнка телефон и скрылись.

Кроме того, 31 января 2020 года пьяный подросток с приятелями у подъезда дома на улице Строителей напал на 34-летнего мужчину, которого заподозрил в краже телефона. Потерпевший получил травму головы, которая повлекла развитие у него психического расстройства с нарушением памяти. Телефон мужчины обвиняемый присвоил себе.

«Кроме того, по мнению следователей, 15-летний подросток причастен к серии краж, включая хищение 03.12.2019 внешних жестких дисков с витрины в торговом центре на Московском проспекте, а также кражи в компании младших подростков 31.01.2020 из магазинов на улице Ломоносова и Бардина сигарет и алкоголя на 23 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Комиссия судебно-психиатрических экспертов заключила, что юноша страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость.

Материалы дела направлены в суд для применения принудительного лечения.