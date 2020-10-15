В Череповце 14-летнего подростка будут судить за грабёж

15.10.2020 [Происшествия]

В Череповце следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже.

По версии следствия, инцидент произошёл 8 сентября 2019 года на улице Ленинградской. Обвиняемый с приятелем, подошёл к незнакомому 11-летнему потерпевшему и потребовал отдать им кроссовки.

«Школьник ответил категорическим отказом, тогда подростки потребовали у него и денежные средства, угрожая насилием. Поскольку денег у мальчика не оказалось, подростки потребовали у него мобильный телефон, угрожая в случае отказа избить потерпевшего. Телефон «DEXP G250» они выхватили из рук мальчика и с места совершения преступления скрылись», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. 

Дело в отношении сообщника обвиняемого выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.

Тэги: грабежи, дети

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