Риелторы опровергли информацию о невозможности перевода «апартаментов» на Старом шоссе, 12 в жилые помещения

12 февраля на нашем сайте вышла новость о том, что нежилые помещения в доме № 12 на Старом шоссе в Вологде сначала продавали как квартиры, а теперь — как апартаменты. Объявления на одном из сайтов разместила риелторская фирма. Одна из жительниц дома утверждает, что перевести эти помещения в жилые будет трудно, однако сами риелторы говорят, что документы о таком переводе уже у них на руках.

В редакцию NewsVo обратилась руководитель риелторской фирмы «Моя крепость» Ирина Соколова. По словам Ирины, проблем с продаваемой ее фирмой помещениями на Старом шоссе нет никаких.

Напомним, ранее в доме № 12 на первом этаже размещался штаб воинской части, позже эти помещения передали городской администрации, которая продала их с торгов.

- Наш клиент на торгах выкупил данное помещение, после чего начал его перевод в жилое. Чтобы перевести помещения из нежилых в жилые, были даны некоторые предписания. Эти требования выполнены, всё запроткололировано. Решение о переводе из нежилого в жилое у нас есть на руках, но из-за пандемии комиссия администрации не может выехать на место и поставить свои подписи. И целый год это длится. Поэтому клиент принял решение продавать в таком виде, поскольку для перевода остается дело за малым, — пояснила Ирина.

Изначально помещения действительно выставили на сайт объявлений как квартиры — но только для того, чтобы привлечь клиентов. Все нюансы по поводу недвижимости потенциальным покупателям объясняют сразу же после их обращения.

Кроме того, по словам Ирины, небольшие, текущие долги, которые действительно сейчас имеются за квартирой, будут погашены собственником перед передачей помещений покупателю — это в обязательном порядке прописывается в договоре.

— Если у собственников недвижимости имеются какие-то крупные штрафы по любым взносам, как правило, на объект накладываются обременения и ограничения. В данном случае, если вы запросите выписку из ЕГРН, то вы увидите, что никаких обременений не наложено. Это говорит о том, что никаких судебных тяжб по поводу коммунальных платежей нет, — отмечает Ирина.

У сотрудников «Моей крепости» вызывает недоумение и негодование поведение жительницы дома. По их словам, Наталья незаконно присваивает квитанции, которые приходят по адресу, а еще мелом на дверях в продаваемые помещения сделала надпись о том, что «хозяева — жулики».

Надпись на двери, фото предоставлено риелторами

— На основании чего она узнала, что у квартиры есть задолженность? Какие у нее полномочия? Она не имеет права этими делами заниматься, — говорит Ирина.

Ирина также рассказала, что Наталья пишет ей сообщения чуть ли не с угрозами и называет риелторов мошенниками, хотя оснований для того, чтобы даже заподозрить сотрудников фирмы во лжи нет никаких.