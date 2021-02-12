Нежилые помещения в доме №12 на Старом шоссе в Вологде продают как апартаменты

В Вологде нежилые помещения в доме № 12 на Старом шоссе сначала продавали как квартиры, а теперь — как апартаменты. Объявления на одном из сайтов объявлений разместила риелторская фирма. С учетом того, что к дому не подведен газ, нет горячей воды, а проводка, по словам жильцов, не выдержит подключения электроплит, перевести эти помещения их в жилые будет трудно. Но покупатели могут об этом не знать.

В редакцию NewsVo обратилась жительница дома Наталья, которая увидела объявления о продаже недвижимости в интернете.

— Здесь был штаб на первом этаже, на втором и третьем квартиры, мы там живем. Затем воинскую часть расформировали, нежилые помещения отдали городу, город их продал. Приходили люди их смотреть, я им честно рассказала всё. В нашем доме нет газа, нет горячей воды. Газ у нас привозной, в баллонах, и стоят водонагреватели. Очень плохая входящая мощность (ред. — по электричеству) — всего 15 Киловатт, то есть электроплиту не поставишь. Но все равно эти помещения купили и переделали под квартиры. Хотели перевести из нежилого в жилое. Я им это сделать не дала — написала в департамент городского хозяйства, что в доме очень плохая проводка, и что в жилые помещения перевести невозможно, так как жилое помещение все равно предполагает либо электрическую, либо газовую плиту. Ни то, ни то там поставить нельзя, — рассказала вологжанка.

Сначала объявления о продаже этих помещений как квартир разместила одна вологодская риелторская фирма. После того, как Наталья туда позвонила и рассказала о ситуации, объявления пропали. Сейчас за продажу недвижимости взялись другие риелторы. Сначала они тоже собирались представлять покупателям эти помещения как квартиры, однако после обращения вологжанки просто поменяли название в объявлении на «апартаменты». Кроме того, по словам Натальи, в объявлении ложная информация об отсутствии за квартирами долгов. Женщина предоставила редакции документы, согласно которым, у собственников есть долги по взносам на капремонт. Нежил

«РБК Недивижимость» называет несколько ключевых отличий в правовом статусе квартиры и апартаментов. Так, например, в апартаментах нельзя оформить постоянную прописку, а налог на имущество за них будет выше.

Требования, которым должно соответствовать помещение для его перевода в жилое, прописаны в специальном постановлении правительства. Там, в частности, есть и требование об инженерных системах.